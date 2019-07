Diversi paesi del mondo hanno registrato un forte calo dei servizi di Facebook e Instagram.

Ancora una volta Instagram e Facebook hanno registrato un calo globale in diversi paesi dando ai loro utenti più problemi del solito per quel che riguarda in generale l’accesso ai propri servizi. I problemi con il servizio Facebook e Instagram sono stati registrati principalmente negli Stati Uniti e in altri paesi europei come Francia, Germania e Regno Unito dalla mattina di questo 17 luglio. Secondo le informazioni del portale DownDetector, gli utenti hanno riferito che i difetti di Facebook riguardano principalmente le notizie dei feed che non possono essere aggiornate. Il servizio di Facebook è fallito del 57%, mentre Instagram del 49%. Altri utenti hanno indicato di avere problemi di accesso, visualizzazione di foto e caricamento dei post. Non è l’unico calo registrato da entrambi i social network quest’anno, solo all’inizio del mese, il 3 luglio , WhatsApp, Facebook e Instagram hanno registrato un forte calo che è durato per più di 10 ore fino al ripristino del servizio. Il crack è stato confermato dal sito DownDetector, che monitora le interruzioni di servizio sul web.