Discarica a Monte Carnevale: la Raggi ha dubbi

Mentre il sindaco Raggi ha dubbi sulla discarica di Monte Carnevale, la Regione Lazio parte con il commissariamento.

In seguito alla riunione della Commissione ambiente, la presidente del XII municipio Silvia Crescimanno e presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco parlano della questione della discarica a Monte Carnevale.

Diaco ha dichiarato che: “La volontà politica è guardare altrove, il sito si può ancora cambiare lavorando su un atto tecnico condiviso da commissione Ambiente, municipio XII e in accordo con la sindaca Raggi”.

Il Campidoglio rassicura sul fatto che: “la scelta rimane quella di Monte Carnevale e non c’è nessun ripensamento”. Ma se “i municipi porteranno elementi che evidenziano la violazione di norme sarà impossibile procedere”.

Il 16 gennaio chiuderà la discarica di Colleferro. Se entro quella data il Comune non avrà cambiato idea su Monte Carnevale, ritorna l’ipotesi del commissariamento.

La Regione ha commentato il comportamento del Comune: “La scelta è del Comune e l’ordinanza è stata fatta per risolvere l’empasse in cui si trova Roma. In assenza di un sito non ci sono altre strade ai poteri sostitutivi. Per ora, visto che esiste una delibera, per noi la scelta fatta è Monte Carnevale”.

Secondo l’accordo stipulato a fine dicembre, il Campidoglio avrebbe anche dovuto indicare il luogo in cui costruire una nuova discarica. La Regione, invece, avrebbe tolto i rifiuti dal piano di approvazione in sub Ato.

“Tutto questo viene meno senza l’indicazione di un sito “, spiegano dalla Regione.