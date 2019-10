Disabili contro il Campidoglio: “Non possiamo muoverci per Roma”

Caos disabili-Campidoglio: torneranno in servizio i taxi convenzionati per trasportare i portatori di handicap.

Continua la questione Campidoglio-disabili. I portatori di handicap lamentano di non potersi muovere per Roma liberamente. Dopo un primo cambio di servizio di accompagno, i cittadini avevano già manifestato i loro disagi.

Così il servizio privato della società Tundo era stato integrato con dei taxi. Peccato che servano tre mesi per l’adeguamento dei veicoli alla tracciabilità.

Tutto questo si traduce in problemi per le persone disabili. Il consigliere capitolino di FdI Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione sul tema approvata all’unanimità in Assemblea capitolina e il capogruppo capitolino di FdI Andrea De Priamo: “Non è stato facile richiamare Raggi alle proprie responsabilità. La prima cittadina alla fine è stata costretta a confrontarsi con una vasta platea di persone con disabilità gravi, tra cui moltissimi non vedenti e in carrozzina, tra l’altro lasciate per molte ore in attesa nella sala della Protomoteca”.

Andrea Venuto, disability manager del Campidoglio tiene a precisare: “Piuttosto che di una proroga si tratta di una moratoria di tre mesi, durante i quali i taxi parteciperanno all’albo dei fornitori di Roma Capitale per studiare insieme l’utilizzo della piattaforma Stid elaborata da Roma servizi per la mobilità”.

Daniele Stavolo, presidente di Fish Lazio, commenta: “Prima di cantare vittoria attendiamo domani, quando verrà ufficializzato l’esito dell’incontro tra il Comune e i precedenti vettori, con la speranza di trovare un accordo condiviso sul ripristino del trasporto, che da giorni ormai procede a singhiozzo”.