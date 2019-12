Diritti umani, domani incontro di Amnesty International a Formia

Anche quest’anno il gruppo di Formia di Amnesty International invita a partecipare alla maratona globale in favore di persone che per difendere i diritti umani mettono a rischio la propria vita.

La maratona globale di appelli, messaggi di solidarietà e raccolta firme si svolge, come di consueto, dal 10 dicembre, giornata in cui si celebra in tutto il mondo l’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti umani.

Martedì 17 dicembre ore 18:00 presso il Caffè Letterario “Tempo Prezioso” (Via Sarinola snc, Formia – nei pressi del Teatro Remigio Paone) grazie ad Amnesty Formia e la Compagnia Teatrale “L’Asino d’Oro” si potranno conoscere alcune storie di difensori e difensore dei diritti umani e al loro coraggio di agire, attraverso letture e musiche ma non solo.

L’iniziativa è in collaborazione con studenti e studentesse del Liceo Musicale “A.Nifo” di Sessa Aurunca, da quest’anno aderente al progetto “Scuole Amiche dei Diritti Umani” di Amnesty Italia.

L’iniziativa è dedicata a Marinel Ubaldo, 21 anni, una giovane attivista che lavora per sensibilizzare i suoi colleghi e le altre comunità sui rischi del cambiamento climatico. È considerata una delle 12 donne che stanno cercando di salvare il pianeta.

Sarà inoltre allestito un tavolino informativo dove potrete firmare l’appello per #cambiarelastoria di Marinel e di Yasaman Ariani e avere informazioni sui nuovi materiali didattici di educazione ai diritti umani.