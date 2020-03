Dimezzati i visitatori agli scavi di Pompei

Una delle sale dei padiglioni del Museo delle Navi Antiche di Pisa allestito dopo il ritrovamento e il restauro dei reperti di 30 imbarcazioni di epoca romana riaffiorate nel 1998 durante alcuni lavori nell'area della stazione ferroviaria di San Rossore. Il Museo apre i battenti domani dopo 18 anni di attesa. Pisa, 24 novembre 2016. ANSA/ UFFICIO STAMPA +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++