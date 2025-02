Diga della Camastra: Più acqua per Potenza, una vittoria contro la siccità

Potenza può tirare un sospiro di sollievo! La diga della Camastra conterrà presto 2,5 milioni di metri cubi d’acqua in più, rafforzando significativamente le difese della regione contro la carenza idrica che ha afflitto il Potentino negli ultimi mesi. Solo cinque giorni dopo un’accurata ispezione, l’ufficio dighe del Ministero dei Trasporti ha dato il via libera ad “Acque del Sud” per innalzare il livello dell’acqua della diga a 526,60 metri sul livello del mare, un aumento sostanziale rispetto al limite di 524 metri imposto nel 2019.

Luigi Giuseppe Decollanz, Presidente di “Acque del Sud”, ha annunciato questo sviluppo positivo per i lucani, una decisione che consentirà alla diga di immagazzinare tra gli 11 e gli 11,5 milioni di metri cubi d’acqua.

Decollanz ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini per “migliorare l’uso delle risorse idriche”.

Anche il governatore Vito Bardi ha applaudito il provvedimento, affermando che l’aumento della capacità di stoccaggio idrico della diga della Camastra consentirà di affrontare con maggiore efficacia i periodi di siccità.

