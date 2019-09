Dieci arresti per spaccio a Milano nelle ultime 24 ore

La Polizia di Milano ha messo le manette a dieci spacciatori, solo nelle ultime 24 ore. Un’altra è stata indagata in stato di libertà.

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle ultime 24 ore, ha arrestato 10 persone e indagato in stato di libertà 1 persona per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano, dai Commissariati nelle rispettive zone di competenza territoriale e dalla Squadra mobile. Sono stati sequestrati materiale da confezionamento, bilancini di precisione e diversi tipi di sostanza stupefacente: cocaina, hashish e marijuana.

In particolare, ieri mattina, la Squadra investigativa del Commissariato Greco Turro ha arrestato un cittadino italiano di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in via Val di Nievole. Sono stati rinvenuti e sequestrati circa 220 grammi di marijuana e 116 grammi di hashish. Poco dopo, gli agenti del Commissariato Lambrate hanno arrestato a Vimodrone (MI) un cittadino di 72 anni per spaccio all’interno della sua abitazione. Sono stati rinvenuti e sequestrati 18 involucri di cocaina. La scorsa notte, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un giovane di 34 anni in via Millelire per detenzione e spaccio di cocaina.