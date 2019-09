Dieci anni di Mercato Ortofrutticolo di Genova: oggi la festa e la diretta tv

Una giornata evento dal mattino a sera inoltrata per festeggiare una ricorrenza importante per la struttura che dieci anni fa si è trasferita nella nuova sede di Bolzaneto in Valpolcevera.

E’ per questo che Società Gestione Mercato – in collaborazione con Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confcommercio Genova, Fedagro Genova – ha organizzato l’open day “Ianuensis ergo mercator – La città si ritrova al Mercato” al Mercato Ortofrutticolo di Genova : la struttura apre a bambini e adulti tra giochi, musica, percorsi didattici, stand di prodotti tipici, street food. L’ingresso è libero e il parcheggio gratuito.

L’orologio del vecchio mercato di Corso Sardegna, inaugurato nel 1931 e in bella evidenza sin dal primo giorno nella nuova struttura, e una mostra di fotografie storiche, che porterà le lancette del tempo ancora più indietro quando il Mercato Generale era in Piazza della Nunziata e al Mercato Orientale, racconteranno una storia arrivata sino ad oggi grazie ai lavori realizzati a Bolzaneto dal 2001 che portarono all’inaugurazione del nuovo Mercato di Genova nell’ottobre del 2009.

La storia recente racconta che il Mercato Generale di un tempo si è trasformato oggi in un Centro Logistico Agroalimentare dove accanto alla storica attività all’ingrosso si sono sviluppati servizi connessi alla distribuzione agroalimentare: frigoconservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, servizi a domicilio e al settore Horeca, trading, consolidamento containers.

Un Centro Logistico Agroalimentare che si è affermato in questi anni come Porta del Mediterranneo e che durante l’open day conferma questa vocazione internazionale con l’intervento del Decanato del Corpo consolare che riunisce 57 Consolati a Genova, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali nel settore dell’ortofrutta con i diversi paesi.

Previste attività per i più piccoli ma anche incontri di approfondimento: l’Istituto Italiano di Tecnologia spiegheraà come trasformare in bioplastica la frutta e la verdura invenduta; SATA farà conoscere le tecniche utilizzate per lo svolgimento dei controlli chimici sull’ortofrutta utilizzando strumenti di laboratorio; Amiu illustrerà le buone pratiche della differenziata; IREN con il cruciverbone porterà i bambini a capire il mondo dell’acqua.

Per tutte le famiglie è l’occasione di effettuare un vero e proprio tour gastronomico nel grande padiglione centrale del Mercato che si sviluppa su oltre 23.000 mq. tra gli stand delle aziende che la Camera di Commercio di Genova ha coinvolto, realizzando un vero e proprio itinerario tra le produzioni tipiche dell’area genovese e delle sue valli. E poi nell’Area dello Street Food, messa a punto da Confcommercio Genova, si potranno fare degustazioni delle eccellenze della nostra tradizione gastronomica: dal pesto alla focaccia col formaggio del Consorzio di Recco, dalla birra artigianale alla panissa.

La notte arriverà giocando anche con un mega calciobalilla ( 7 contro 7) e a suon di musica: i dj’s di FriendsEventi Genova terranno compagnia per tutta la giornata con un sottofondo musicale adatto ai singoli momenti e, a partire dalle 18, l’orario dell’aperitivo, daranno il “via alle danze” con la più bella musica dance, commerciale, reggaeton, revival e italiana del momento.