Diamanti: le gemme più amate e desiderate dalle donne

I diamanti come sappiamo sono i gioielli preferiti dalle donne, iconici e rinomati vengono citati da sempre nelle canzoni, nei film, sono i protagonisti di un Pianeta a parte; amati e desiderati hanno un valore specificatamente commerciale. Ma anche un valore intrinseco al quale sono legati storie, aneddoti, proverbi e tanto altro.

Ogni donna spera sempre di ricevere un diamante come pegno d’amore; poiché si dice che un diamante è per sempre. Infatti a queste gemme sono anche associati i concetti di fedeltà e di amore eterno. La questione che riguarda i diamanti in termini pratici ed economici è ben diversa e molto più prosaica, dato che il valore di un diamante di grande caratura e puro corrisponde a molto denaro.

Pietre naturali che nascono nel cuore del Pianeta

Ma in effetti, realmente da dove provengono i diamanti? Come si formano? Tutti sappiamo che sono le pietre più preziose e più utilizzate nella realizzazione di gioielli di grande bellezza; quelli che normalmente vediamo montati su anelli, collane o bracciali; ma anche su spille e altri accessori. Sono lucenti, brillantissimi, di una limpidezza accecante, ma questa bellezza è il frutto di un lavoro molto difficile che viene sempre realizzato da mani esperte. Perché i diamanti vengono estratti grezzi nelle miniere. Il loro cammino è tortuoso. Dopo essersi formati nelle viscere della terra infatti i diamanti, che in origine sono pietre grezze che nascono da un processo naturale; vengono lavorati dai maestri gioiellieri; in origine un diamante è composto principalmente da carbonio puro.

Le miniere di diamanti

Carbonio cristallizzato attraverso forti pressioni e forti temperature; tutto questo accade a nostra insaputa a più di 200 km sotto la superficie della Terra, le eruzioni vulcaniche poi provvedono a portare più in superficie questi frutti così inestimabili imprigionati all’interno di un’altra sostanza pietrosa chiamata kimberlite; più sensibile all’erosione e che a un certo punto libera i diamanti. Nelle miniere i filoni vengono sfruttati al massimo e quando si esauriscono si va alla ricerca di nuovi filoni. Ogni miniera però produce quantità e qualità differenti di queste pietre. Il Paese maggiormente produttore per vie naturali di diamanti è l’Africa Centrale. Esistono anche i diamanti sintetici. Sono diamanti con un valore sicuramente inferiore a quello dei diamanti veri naturali; ma distinguere queste due tipi differenti di pietre non è semplice. Ci vuole sempre un occhio esperto. In effetti alla prima occhiata sia un diamante sintetico che un diamante naturale risultano molto belli.

Valutazione dei diamanti: a chi rivolgersi?

Gli esperti che osservano e studiano le caratteristiche fisiche di queste gemme tengono conto soprattutto della fluorescenza, della luminosità e del colore.

Il mercato dei diamanti è un settore che non conosce battute d’arresto, sia per chi vende che per chi acquista. Ovviamente queste procedure devono essere precedute da una attenta valutazione diamanti per stabilirne l’esatto valore e di conseguenza il prezzo preciso; molti professionisti esperti ed estimatori dei diamanti acquistano queste gemme dopo aver dato al venditore una precisa valutazione e un’offerta proporzionata alla purezza e alla qualità della gemma stessa. Se siete possessori di diamanti e avete intenzione di venderli informatevi bene presso quale acquirente orientarvi, scegliete sempre con cura e con attenzione un acquirente valido e certificato; che possa occuparsi delle vostre pietre preziose con competenza, valutando e pagando il prezzo che le gemme meritano.

MV Luxury Group

Se possedete dei gioielli sui quali sono montati dei diamanti e avete intenzione di venderli con una rapida ricerca in rete potete accedere a moltissime realtà che si occupano di acquistare diamanti. Ovviamente dovete porre attenzione nel rivolgervi a brand e marchi che abbiano una comprovata esperienza e affidabilità; che possano occuparsi della vendita che intendete effettuare acquistando i vostri diamanti, con una giusta e chiara valutazione dei diamanti. Uno dei nomi eccellenti del settore che è un vero punto di riferimento per l’acquisto dei diamanti è senza dubbio la MV Luxury Group.

Un punto di riferimento nel settore dei diamanti

Un’azienda che ha le spalle oltre 60 anni di presenza sul mercato dei preziosi e che offre servizi di acquisto di alta gioielleria e di pietre preziose; soprattutto di diamanti. Un’azienda storica che segue da sempre la tradizione e l’eccellenza nella qualità, nel prestigio e nella competenza, nella scelta dei diamanti da acquistare. Un’azienda italiana che mette al servizio della propria clientela la propria esperienza. Che si è via via creata in moltissimi anni di presenza qualificata nel settore dell’alta gioielleria; un vero gruppo di riferimento nazionale per la valutazione diamanti dove vendere i propri gioielli nella totale tranquillità e soddisfazione. MV Luxury Group lavora attraverso strumenti e persone di alto profilo; ogni trattativa viene condotta con discrezione e professionalità. I vostri diamanti verranno acquistati dopo analisi e valutazioni eseguite con strumentazione e tecniche d’avanguardia.