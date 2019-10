Dialogo interreligioso, domani l’incontro tra Scilipoti e l’Imam Akkad

Nella giornata di domani, 25 Ottobre, presso l’Istituto Bianchi Dottula di Bari al Corso

Mazzini 114, ore 10.30, l’Imam Dr. Nader Akkad, Presidente Unione Musulmana, membro e referente per l’Italia

del moonsighting committee worldwide MCW per il calcolo ISNA del calendario islamico, docente del corso “Conoscere l’Islam: culto e cultura” del centro Veritas di Trieste, e il Senatore Domenico Sviluppati, Presidente Unione Cristiana, incontreranno la stampa per illustrare i dettagli e le modalità di un piano di lavoro congiuntoa attraverso il quale realizzare iniziative, progetti e conferenze utili a porre al centro della discussione il dialogo interreligioso in prospettiva sociale e culturale.

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno a disposizione della stampa per domande ed eventuali interviste.