Di Maio su migrazioni occorre uscire da logica emergenziale

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento conclusivo dei Med Dialogues a Roma, ha dichiarato: “I flussi migratori rappresentano una sfida strutturale. Dobbiamo uscire da una logica emergenziale e lavorare tutti assieme – Unione Europea, Paesi di origine e transito – per una risposta incentrata su rimpatri e ridistribuzione, oltre che sulla responsabilità condivisa dei Paesi dell’Unione Europea, abbandonando la logica di Dublino per cui sono i Paesi di primo approdo a dover gestire un fenomeno che riguarda tutti, che ci richiama alla necessità di governare le crisi anziché subirle e dare risposte concrete ai cittadini”.

Med Dialogues, è la conferenza organizzata da Ministero degli Esteri e Ispi, che nasce dalla presa di coscienza che il Mediterraneo resta una delle aree più rilevanti e delicate per la stabilità globale, una regione attraversata da crisi di portata epocale – come guerre e migrazioni – ma che presenta anche straordinarie opportunità politiche ed economiche per i popoli che su esso si affacciano.