Di Maio: “Pronto ddl poteri speciali a Roma”

Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che è pronto il testo del disegno di legge in cui si conferiscono poteri speciali alla Capitale.

In una diretta Facebook dall’Umbria, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha dichiarato che: “Il movimento tutto sostiene Virginia Raggi e il suo lavoro, abbiamo trovato una città in macerie. Ci siamo presi la responsabilità di riavviare le gare di appalto, abbattere le ville dei Casamonica, tagliare spese inutili e investire in asfalto e si sta investendo in democrazia. Un po’ alla volta faremo risorgere la città dalle macerie.”

Di Maio ha poi sottolineato: “C’è bisogno di poteri speciali per Roma, abbiamo pronto il ddl per attribuire poteri speciali come in tutte le città europee, non è una questione di partito, spero sia sostenuta in maniera bipartisan e spero che il Parlamento possa approvarla entro metà dell’anno prossimo”.

Dario Franceschini, capo delegazione del Pd al governo, ha commentato: “Penso che Di Maio si riferisse a una iniziativa legislativa del suo partito per Roma Capitale perché non è stato portato sui tavoli di governo alcun ddl su questo tema e quindi di ‘pronto’ non può esserci davvero nulla. Ovviamente non ci sottrarremo a una discussione su questa idea quando verrà portata nelle sedi appropriate”.