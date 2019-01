Di Maio in visita nelle zone colpite dal maltempo nel bellunese

Il ministro del lavoro, nonché vicepremier, Luigi Di Maio si è recato nelle zona in provincia di Belluno che sono state colpite dal maltempo.

Luigi Di Maio è andato di persone nelle zone colpite del bellunese colpite dal maltempo. Durante il suo soggiorno ha parlato di uno dei temi caldi che sono coinvolti nella manovra, ovvero il reddito di cittadinanza e la quota 100. Egli infatti ha dichiarato che: “Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il reddito di cittadinanza per gli italiani”.

Un altro tema molto caldo è sicuramente quello delle lezioni europee, che si pospettano essere una vera e propria guerra di trincea.

“Le elezioni europee si prospettano una battaglia in cui l’Italia sarà centrale nell’Ue. Noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze e l’Italia non avrà nulla da invidiare alle altre nazioni. La vera grande sfida sarà di portare al centro le decisioni della commissione europea, del consiglio e del parlamento europeo e mai come oggi ci sono tutte le condizioni per riuscirci”.

Adesso bisognerà vedere come verrà condotta la campagna elettorale e poi chi davvero conquisterà l’Europa. Una sfida molto interessante visto l’emergere sempre più prepotente di gruppi sovranisti e di destra.