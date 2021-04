Di Maio in missione oggi e domani in Mali

Il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria e di sicurezza sarà al centro dei colloqui che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, avrà oggi e domani nel corso della visita di due giorni a Bamako, capitale del Mali.

L’agenda del ministro, si legge in una nota della Farnesina, prevede nella giornata odierna incontri con il primo ministro Moctar Ouane, il ministro degli Esteri Zeini Moulaye e il ministro dei maliani all’Estero e dell’Integrazione Africana Alhamdou Ag Ilyene.

Domani, invece, Di Maio incontrerà il presidente della Transizione Bah N’Daw e il vice presidente Assimi Goita.

Partner strategico dell’Italia su molti dossier prioritari come la Libia, la gestione dei flussi migratori e la stabilità del Sahel, la missione in Mali si colloca nel quadro della priorità che tutta l’Africa riveste per il nostro Paese, come dimostrato anche dall’attenzione speciale che sarà dedicata al continente africano dalla Presidenza Italiana del G20.