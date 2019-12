‘Con Serraj ci risentiremo stasera o domani per fare il punto’ dice il ministro degli esteri.

“Con Serraj ci sentiremo o stasera o domattina per aggiornarci sull’esito di tutta la missione. E con Haftar ci vedremo nelle prossime settimane a Roma, come ci siamo detti a Bengasi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri italiano a Ciampino rientrando dalla sua missione lampo in Libia.