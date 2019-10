Di Francesco lascia la Samp: accordo consensuale

La caduta di Verona ha rappresentato l’ultima sfida di Di Francesco sulla panchina della Sampdoria: un 2-0 contro una neopromossa, giocando una prestazione troppo a tono basso per una formazione che dovrebbe risollevarsi. Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. I soli 3 punti raccolti dai blucerchiati nei primi 7 turni di Serie A sono costati la panchina all’ex tecnico della Roma. Nessun esonero, come si legge nel comunicato.

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”.