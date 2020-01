Detenzione illegale di armi, due indagati a Milano

Un arsenale di armi clandestine è stato trovato in casa di un uomo, che però ha dichiarato che le stava tenendo per un amico.

La Polizia di stato a Sesto San Giovanni (MI) ha arrestato un cittadino italiano del 1966 (pregiudicato) e indagato in stato di libertà un altro cittadino italiano del 1963 per detenzione illegale di armi clandestine.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni nei giorni scorsi avevano avuto notizia di un cittadino italiano che, a Cinisello Balsamo, deteneva illegalmente delle armi. A seguito di mirati accertamenti, gli agenti hanno identificato il soggetto segnalato ed individuato l’appartamento in cui le armi erano occultate. I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, hanno identificato l’uomo e contemporaneamente, nelle vicinanze dell’ingresso, appoggiata su un tavolo, hanno notato e sequestrato rinvenuto una replica di revolver (scacciacani).

Nel corso della perquisizione gli agenti del Commissariato, all’interno di un armadio nella stanza da letto, hanno trovato un fucile privo di matricola e, sotto lo zoccolino del mobile della cucina, una busta contenente due pistole semiautomatiche con matricola abrasa con relativi caricatore e munizionamento. In relazione al ritrovamento delle armi, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione illegale di armi clandestine.

In merito al possesso delle armi rinvenute, l’arrestato ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee nel corso delle quali ha ammesso gli addebiti e ha dichiarato di detenerle a titolo di favore per un collega di lavoro. Nell’immediatezza, e in accordo con l’Autorità Giudiziaria, i poliziotti del Commissariato Sesto San Giovanni si sono portati presso il centro commerciale dove lavora la persona indicata dall’arrestato, la quale, una volta rintracciata, è stata ascoltata a verbale: lì l’uomo ha ammesso di essere il proprietario delle armi e di averle consegnate all’amico per custodirle in attesa di una loro alienazione. Essendo trascorsa la flagranza, l’uomo è stato indagato in stato di libertà in concorso con l’arrestato per lo stesso reato. Alla persona indagata, inoltre, essendo titolare di licenza di porto d’armi scaduta da diverso tempo, sono state ritirate a titolo cautelativo altre due pistole, una Beretta e una Fas. Le armi sequestrate sono: