Deteneva illegalmente cartucce a palla calibro 12

Continua senza sosta l’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Alatri, guidata dal Maggiore Gianbenito Gabriele Argirò, con i militari delle varie stazioni presenti sul territorio che sono impegnati anche nei controlli sulle armi.

Ai controlli e riscontri dell’ultimo periodo, nel corso di un mirato servizio volto a verificare il rispetto della specifica nor mativa di settore inerente la custodia delle armi, i Carabinieri, hanno scoperto che un 75 enne di Vico nel Lazio, già censito per danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, titolare di regolare porto d’armi rilasciato dalla Questura di Frosinone, risultava deteneva illegalmente 12 cartucce a palla calibro 12.

Secondo quanto riscontrato dai Carabinieri, l’uomo non ne avrebbe denunciato il possesso. E per questo sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato per il reato di “detenzione abusiva di armi” e contestualmente segnalato alla Prefettura e alla Questura di Frosinone per la revoca del porto d’armi.