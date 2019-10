Derby d’italia: Juve di nuovo in testa alla serie A, conduce 2-1 contro i nerazzurri

1 – L’Inter ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro la Juventus (5N, 7P) – successo per 2-1 nel settembre 2016, con Frank de Boer in panchina.

2 – L’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 83 successi bianconeri in 173 sfide – completano il parziale 44 pareggi e 46 vittorie nerazzurre.

3 – L’Inter è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso di più in trasferta (35 sconfitte in 86 match) sia quella contro cui ha subito il maggior numero di gol fuori casa (134) nella sua storia in Serie A.