Denunciata anziana per furto di cosmetici

LENOLA – Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Lenola, conclusa una specifica attività investigativa, hanno identificato e deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà un’anziana.

La donna, una 71enne di Roma, avrebbe trafugato, lo scorso 2 agosto, alcuni prodotti cosmetici da una farmacia del centro.

Lenola era già venuta a trovarsi al centro delle cronache per un furto avvenuto il mese scorso e per il quale erano state identificate e segnalate all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per concorso nel reato di furto aggravato, due donne ed un uomo. Si trattava più precisamente di una 34 enne di Fondi, una 28enne romana ed un 27enne di Jesolo, in Provincia di Venezia.

In particolare i tre si erano impossessati di una borsa lasciata momentaneamente su una panchina, ma l’indagine tempestiva dei carabinieri aveva consentito di individuare gli autori del furto e recuperare la refurtiva, successivamente restituita alla proprietaria.