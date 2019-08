Dem veneti contro l’alleanza con i 5S

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 22-11-2018 Roma Politica Camera dei Deputati - Informativa urgente del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla manovra di bilancio 2019 Nella foto Paolo Savona, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio Photo Roberto Monaldo / LaPresse 22-11-2018 Rome (Italy) Chamber of Deputies - Statement of the Prime Minister Giuseppe Conte on Budget law In the photo Paolo Savona, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio