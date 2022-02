Deliveroo: piattaforma compie 5 anni, boom poke a Torino

Torino ha una passione hawaiana.

Nella città della Mole gli ordini di Poke – la bowl a base di riso, pesce e frutta, piatto principe dell’arcipelago del pacifico – sono infatti raddoppiati (+102%) nell’ultimo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A rivelarlo è Deliveroo, piattaforma leader dell’online food delivery, il cui servizio compie oggi 5 anni a Torino, dove sono ormai molte centinaia i ristoranti che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma.

E se il Poke cresce a tripla cifra, la pizza resta in testa alla classifica dei cibi più ordinati dai torinesi sulla App, seguita dagli hamburger in seconda posizione e dal sushi sul terzo gradino del podio. I torinesi amano anche ricevere a casa anche pasta, pollo, cibi delle cucine cinese e messicana, ma anche piadina e gelato.