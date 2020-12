decreto Natale- inizia oggi la prima delle tre giornate dedicate alla zona arancione

Inizia la tre giorni di “zona arancione” che si apre oggi, lunedì 28 dicembre (e che tornerà il 4 gennaio) in base alle norme contenute nel Decreto Natale, sembra quasi più una parentesi di semi-normalità per il mondo del commercio e per quello lavorativo. Rispetto ai giorni scorsi, la grande differenza, è infatti l’apertura di tutti i negozi e non solo di quelli presenti nel cosiddetto Allegato 23. Insomma, un modo anche per consentire i cambi e i resi dopo lo scambio dei regali e permettere alle attività di chiudere i conti entro il 31 dicembre. Resta il divieto di servizio al tavolo o al bancone per bar e ristoranti che potranno svolgere solo attività di asporto o delivery. Spostamenti, senza autocertificazione (ma all’interno del proprio Comune). Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.