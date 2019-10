Debutta la Pizza Eataly in collaborazione con l’Istituto Gaslini

Debutta a Genova la nuova Pizza Eataly e sarà una pizza “buona due volte”

L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle ore 19.00 per una serata all’insegna del mangiare bene e fare bene: verrà infatti presentata la collaborazione di Eataly Genova e l’Istituto Giannina Gaslini che prevede, come prima iniziativa, una raccolta fondi proprio legata alla pizza. A raccontare il progetto saranno Francesco Farinetti, Amministratore Delegato di Eataly, e Paolo Petralia, Direttore Generale Istituto Giannina Gaslini. Interverrà anche Francesco Pompilio, maestro pizzaiolo di Eataly, che condurrà gli ospiti in un percorso di degustazione della nuova Pizza Eataly. La serata continuerà poi con una cena, ovviamente a base di pizza, aperta ai genovesi e il cui ricavato sarà destinato interamente al Gaslini.