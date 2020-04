De Roon:” se vinciamo la Champions, preparo 1000 pizze e poi faccio una festa”

In caso di vittoria della Champions League, Marten De Roon ha una promessa culinaria per tutti i tifosi dell’Atalanta. A spiegarlo lo stesso giocatore olandese su Instagram: “Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa” è stata la risposta di De Roon a una domanda che gli è stata fatto sul suo profilo Instagram da un tifoso nel corso di un botta e risposta con i suoi follower avviato diversi giorni fa. “Cosa prometti in caso di vittoria della Champions League da parte dell’Atalanta quest’anno?” è stato il quesito. La replica non si è fatta attendere.

“Pronto a festeggiare, ma la pazienza è una virtù” Allo stop dei campionati e delle coppe per l’emergenza coronavirus, l’Atalanta ci è arrivata con in tasca la qualificazione ai quarti di Champions League grazie alla vittoria nella doppia sfida contro il Valencia agli ottavi, traguardo storico per una squadra alla prima partecipazione nella maggiore competizione europea per club. Quando tutto lo permetterà, De Roon è pronto a fare festa nel caso di uno storico successo: “Darò un party a cui saranno invitati tutti”. Con una precisazione: “Ma la pazienza è una virtù” ha aggiunto il centrocampista olandese, che con l’Atalanta ha giocato dal 2015 ad oggi (nel mezzo una parentesi in Inghilterra con il Middlesbrough) 158 partite e segnato 9 reti.