De Magistris: “Stiamo costruendo una flotta per i migranti”

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha dichiarato che la città si sta impegnando a costruire una piccola flotta per aiutare i migranti.

Durante il convegno “Lampedusa e il Mediterraneo, la vie della bellezza e dell’accoglienza”. “Stiamo costruendo una piccola flotta, velieri, gommoni, barche perché siamo disposti ad andare a soccorrere. Voglio vedere se si fa un maxiprocesso, a Napoli abbiamo anche l’aula bunker… Faranno un De Magistris+700, oppure +400. Da magistrato a sindaco sono 120 i procedimenti a mio carico ma perché sono un mariolo? No, ma perché anzi facevo la caccia ai marioli. Tutto al contrario”.

Roberto Calderoli della Lega gli ha risposto da Roma dicendo che: “Se davvero vuol trasformarsi in un emulo di Carola Rackete mettendo in mare una sua flotta per andare a recuperare immigrati in Libia si accomodi pure: uno come lui dovrebbe conoscere bene le leggi e i codici e sapere a cosa andrà incontro violando le nostre leggi vigenti sull’immigrazione. Ma de Magistris non dovrebbe occuparsi di tenere pulita la sua splendida città al posto che scimmiottare un Luca Casarini qualsiasi?”.