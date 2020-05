De Magistris al prefetto, c’è bisogno di più controlli

Ho chiesto al prefetto controlli rafforzati delle forze di polizia per evitare assembramenti, soprattutto nei parchi e presso le fermate del trasporto pubblico locale

Il caos istituzionale, dovuto al conflitto Stato-Regioni, unitamente alla frenesia di riprendere un po’ di vita, desta preoccupazione per quello che accadrà la settimana prossima” dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

“Di fronte all’annunciato esodo di persone verso Sud avevo chiesto ai presidenti di Regione interessati, tanto a monte quanto a valle, di effettuare tamponi per tutti quelli che arriveranno da domani a Napoli; dobbiamo impedire la ripresa del contagio”. Ma, rileva l’ex pm, De Luca “ha previsto la rilevazione delle temperatura e test rapido solo per chi ha febbre oltre 37,5, in aggiunta all’ennesima quarantena.