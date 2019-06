De Luca, Universiadi: “Un miracolo”

Al Forum Ansa Vincenzo De Luca ha definito le Universiadi un miracolo della Regione Campania, nonostante il Coni.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania ha partecipato al Forum Ansa e ha parlato di temi caldi per la Regione, come le Universiadi e la lotta alla camorra.

Ha definito le Universiadi: “Una grande scommessa, quasi al limite della follia. Siamo intervenuti tre anni fa su sollecitazione della Fisu. Bisognava trovare i finanziamenti e lo abbiamo fatto senza avere, a differenza di altri eventi, sponsor privati o una pluralità di finanziatori”.

Nonostante ci siano stati dei ritardi, “dopo alcuni balbettamenti legati a scelte sbagliate fatte dal governo in relazione al precedente commissario. Con orgoglio abbiamo compiuto un miracolo”.

Tuttavia, De Luca ha sottolineato un problema.”Un solo neo: abbiamo registrato una posizione di fondamentale e totale indifferenza da parte delle autorità sportive: dal Coni sovrumani silenzi e profondissima quiete. Questo Forum è un’occasione per informare dirigenti Coni che c’è questo evento tra qualche settimana, non nel 2026″.

Per quanto riguarda la camorra: “La situazione è delicata. Napoli non è Stoccolma. Se ne sarà accorto anche Salvini, tra un tweet e un altro”.

Secondo De Luca, per combattere in modo efficace il fenomeno è necessario “creare un clima di collaborazione contro la camorra, un quadro di istituzioni che non si piegano e si fanno ricattare. Spesso utilizza movimenti sociali per nascondere altre operazioni. Se verrà un’iniziativa ancora più decisa di forze dell’ordine e supporto organizzativo noi saremo grati e ne prenderemo atto con soddisfazione”.