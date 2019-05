De Luca a Salvini: “Lenzuola appese ai balconi”

Dopo la questione delle lenzuola all’ospedale Cardarelli, De Luca ha voluto dire un paio di cose a Matteo Salvini.

L’American Laundry, la ditta che si occupava della pulizia delle lenzuola dell’ospedale Cardarelli, è stata interdetta dall’antimafia. Per questo motivo, nei giorni scorsi, il Cardarelli aveva differito in via prudenziale i ricoveri non urgenti per evitare la carenza di lenzuola.

Dopo questo problema, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ci ha tenuto a far sapere un paio di cose a Matteo Salvini.

“Non sappiamo chi è la ‘fonte del Viminale’ che ha prodotto la nota diffusa dalle agenzie di stampa. Trattasi di un perfetto idiota. L’ospedale Cardarelli non ha rallentato assolutamente nulla. Non c’è stata e non c’è alcuna emergenza. Quanto alle lenzuola, Salvini può sempre regalarle ai balconi d’Italia perché la richiesta è ormai da record.

Per risolvere le vere emergenze, faccia il Viminale quello che è suo dovere fare. Individuare e sanzionare quelli che interrompono pubblici servizi, mettendo in atto iniziative ricattatorie sulla pelle dei malati. Se avanzano al ministero lenzuola e biancheria, le mandino a chi ne ha bisogno, ai centri di accoglienza, ai servizi sociali, alla Caritas. Qualche completo coordinato può essere mandato anche a casa del ministro per rinnovare il suo corredo”.