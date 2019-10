Danneggia auto e moto, denunciato

Prende a calci le auto e butta a terra scooter e moto sotto l’effetto dell’alcol: per questo un italiano di 30 anni è stato denunciato la scorsa notte dalla Polizia. L’uomo è accusato di danneggiamento aggravato ed è stato segnalato per ubriachezza. Verso le 2, alla sala operativa della questura è stata segnalata una persona che lungo Corso Vittorio Veneto, in direzione via Nizza, vandalizzava auto e moto. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno visto l’uomo che aveva appena rovesciato un cassonetto della raccolta differenziata dei rifiuti. Ripercorrendo a ritroso il percorso compiuto dal vandalo, gli agenti hanno trovato 13 mezzi danneggiati.