Daniel Craig a Matera per 007

E’ atterrato questa mattina all’aeroporto di Bari l’attore Daniel Craig, che subito dopo ha raggiunto in auto Matera dove vestirà i panni dell’agente segreto James Bond. Nella capitale della cultura europea sono infatti in corso le riprese del 25/o film sull’agente segreto più famoso al mondo, intitolato ‘No time to die’.

Craig è arrivato con un aereo privato dal Canada, ed è stato accolto dal personale di Aeroporti di Puglia. L’arrivo di Craig è atteso da giorni nel capoluogo lucano, nel rione dei Sassi, dove sono già in corso le riprese di alcune scene del film, tra inseguimenti di auto e moto, e qualche conflitto a fuoco. Nelle scorse settimane anche la Puglia, a Gravina (Bari), è stata il set di ‘No time to die