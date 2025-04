Dalla spesa online ai viaggi: gli usi nascosti della tua VPN

Anche se quando si parla di reti private virtuali (VPN) si pensa immediatamente alla navigazione anonima, in realtà questi strumenti offrono vantaggi davvero inattesi in molti ambiti della nostra vita quotidiana, dal fare shopping online fino all’organizzazione di viaggi.

Proprio per questo motivo abbiamo oggi voluto condividere con tutti i nostri lettori alcuni spunti utili che permetteranno di conoscere utilizzi meno conosciuti – ma perfettamente legali – di questi servizi.

Risparmiare sugli acquisti online

Molte persone non sanno che i prezzi dei prodotti e dei servizi acquistabili online variano anche in base alla posizione geografica. Connettendosi tramite VPN a server di Paesi diversi è possibile visualizzare e approfittare di offerte esclusive riservate a specifiche aree geografiche, con un risparmio che in alcuni casi può essere davvero considerevole.

Gli esempi non mancano di certo. Prova a pensare all’acquisto di biglietti aerei e prenotazioni alberghiere, o ancora gli abbonamenti ai servizi digitali.

Accesso a contenuti internazionali

Le piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video dispongono di cataloghi diversi in base ai Paesi.

Anche in questo caso, una VPN può permettere di esplorare legalmente queste differenze, accedendo a film e serie TV disponibili solo in determinate regioni. Naturalmente, l’utilizzo di un simile servizio dovrà rispettare i termini di servizio delle piattaforme, costituendo un modo eccellente per ampliare le proprie opzioni di intrattenimento.

Navigazione sicura sul web

Quando ci troviamo in aeroporti, hotel o caffetterie, le reti Wi-Fi pubbliche possono costituire un rischio non certo marginale per la sicurezza dei nostri dati.

In tali contesti l’attivazione di una VPN permette di creare un percorso sicuro e crittografato che protegge le informazioni sensibili come dati bancari o credenziali personali, permettendoci di lavorare o navigare in totale tranquillità anche in ambienti potenzialmente insicuri.

Esperienze di gioco Nel gaming online una VPN può rivelarsi particolarmente utile per accedere a siti poker non AAMS o altre piattaforme di gioco internazionali.

Gli utenti italiani possono pertanto giocare a titoli non disponibili sul mercato nazionale, nella consapevolezza che questo utilizzo è orientato all’accesso a contenuti non distribuiti in Italia, ma non certo all’elusione della normativa nazionale sul gioco.

Pianificazione dei viaggi

Come abbiamo anticipato in apertura di questo breve approfondimento, le agenzie di viaggio online e le compagnie aeree utilizzano spesso la price discrimination, ovvero l’adattamento dei prezzi in base alla posizione geografica, allo storico di navigazione e al dispositivo utilizzato.

Pertanto, usando una VPN durante la pianificazione di viaggi è possibile confrontare i prezzi reali senza essere influenzati da questi algoritmi personalizzati, ottenendo spesso tariffe più vantaggiose.

Test prima del lancio di progetti web

Per chi lavora nel campo dello sviluppo web o del marketing digitale, una VPN può fornire un contributo importante anche per verificare come appare un sito o un servizio in diverse aree geografiche.

In questo modo lo sviluppatore riuscirà a testare localizzazioni, prezzi e disponibilità di funzioni prima del lancio ufficiale, garantendosi un’esperienza utente ottimale indipendentemente dalla posizione dell’utente finale.

Ricerche più specifiche

Infine, ricercatori e professionisti possono utilizzare una VPN per accedere a informazioni e database che potrebbero essere disponibili solo in determinate regioni geografiche.

Si tratta di un valore aggiunto particolarmente utile per la realizzazione di studi comparativi internazionali o per l’accesso a pubblicazioni scientifiche con restrizioni geografiche.

I casi di pratico utilizzo di una VPN non sono certamente finiti qui. Da tutti, quel che emerge è che le VPN rappresentano strumenti molto più avanzati rispetto alla sola (pur fondamentale) esigenza di tutela della privacy online: il loro utilizzo consapevole e legale apre infatti le porte a opportunità di risparmio, intrattenimento e conoscenza che altrimenti rimarrebbero inaccessibili. Buone ragioni in più per valutare positivamente la sottoscrizione di un simile servizio, da declinare poi sulla base delle proprie specifiche esigenze