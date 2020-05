Dall’11 riaprono parrucchieri ed estetiste a Pula

La sindaca Carla Medau ha firmato l’ordinanza che regolerà le riaperture nel territorio comunale

Nell’ordinanza ci sono chiaramente tutte le restrizioni da rispettare prima e dopo l’11 maggio. Divieto per alberghi, strutture ricettive e proprietari di casa di prestare alloggio o concedere in locazione le proprie strutture a chi non intende rispettare l’isolamento fiduciario. Permane il divieto di accesso alle spiagge tranne agli operatori che devono eseguire lavori di manutenzione. Aperti quasi tutti i parchi dalle 8 alle 20, con divieto di assembramento e di utilizzo dei giochi per bambini. Aperti cimitero ed ecocentro comunale, sempre rispettando il distanziamento tra le persone.