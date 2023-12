L’Area Lavori pubblici, mobilità e trasporti ha emanato un’ordinanza con la quale si dispone l’istituzione del divieto di transito e di sosta a Pellestrina, in piazzale Caduti del Giudecca.

Il provvedimento, in vigore dal 7 al 22 dicembre 2023, si rende necessario per procedere con il rifacimento di porzione del sedime stradale e dell’attigua banchina in strada Comunale dei Murazzi nell’ambito della realizzazione della nuova pista ciclabile a Pellestrina.

Il testo dell’ordinanza