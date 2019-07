Dal 7 al 12 luglio chiusa la statale “del Colle di Cento Croci” per lavori

CASTIGLIONE CHIAVARESE – Dal 7 al 12 luglio nel solo orario notturno tra le 22 e le 6 la statale 523 “del Colle di Cento Croci” a Castiglione Chiavarese rimarrà chiusa per consentire degli interventi di amnutenzione degli impianti nella galleria ‘Madonna della Guardia’.

La chiusura, in entrambe le direzioni, è prevista in corrispondenza del km 80.

Durante la chiusura il traffico in direzione nord sarà indirizzato sulla provinciale 40 per Santuario, con proseguimento sulla provinciale 54 e successivo rientro sulla statale 523. Il traffico in direzione sud sarà deviato sul percorso inverso.