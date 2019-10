Dal 25 ottobre ricomincia “Sentieri illustrati” dedicato alla creatività baltica

Torna a Pordenone “Sentieri illustrati” per promuovere l’illustrazione per l’infanzia, quest’anno a tema “Running with the wolfes”.

È dedicata alla creatività baltica l’edizione 2019 di “Sentieri illustrati”, l’annuale evento espositivo allestito a Pordenone dal Centro Iniziative Culturali per promuovere l’illustrazione per l’infanzia, una forma d’arte che accompagna l’uomo dai suoi primi sguardi verso la vita, e che sa educare alla libertà, ai sentimenti e alle emozioni. “Running with the wolfes”(Correndo coi lupi) titola la mostra che si inaugura venerdì 25 ottobre 2019 alle 18.30 nella Galleria Sagittaria, al Centro Casa Zanussi di Pordenone (via Concordia 7): un percorso espositivo affidato alla selezione dell’artista estone Viive Noor, con opere di 38 illustratrici provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania. Spiega Noor che «il bosco ha sempre un posto nei nostri cuori e, di fronte alla minaccia della sua distruzione, arruffiamo il pelo, nuovamente pronti a lottare”.