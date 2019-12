Dal 20 dicembre Anzi si trasforma in un villaggio di Natale

Il borgo di Anzi, che tra i territori lucani è quello che più si avvicina al cielo, diventerà per il periodo natalizio la casa di Babbo Natale, con artigiani, cibo, spettacoli, luci e installazioni che renderanno tutto ancora più magico.

Dal 20 dicembre al 6 gennaio Anzi (Potenza) – uno dei centri più caratteristici e “alti” della Basilicata, con i suoi 1.067 metri sul livello del mare – si trasformerà in un villaggio di Natale, con percorsi nel centro storico, installazioni luminose, prodotti tipici, “cascate” di neve e tanti elfi che popoleranno la casa di Santa Claus, realizzata in un palazzo baronale del Settecento, che ospiterà i bambini, e le loro richieste di doni.

Il progetto è stato presentato a Potenza nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato il sindaco di Anzi, Filomena Graziadei, il presidente della Pro loco, Mariano Marcogiuseppe, e il project manager Gerardo Libonati. Il taglio del nastro è previsto per le 17 del 20 dicembre, con uno dei conduttori del programma di Rai1 “Linea Verde”, Giuseppe “Peppone” Calabrese e la giornalista del Tg1 Maria Soave. Tutti i giorni, dalle 17 alle 24, e dalle 10 nei giorni festivi e nelle domeniche, i visitatori si immergeranno nel percorso fatto di degustazioni e visioni creative: sulle rocce all’ingresso del borgo sono previste proiezioni di videomapping, accanto a una grande sfera natalizia luminosa, un albero di Natale di 20 metri, una grande stella cometa a 12 punte (che illuminerà la cattedrale), il presepe dell’artista Antonio Vertulli e il “miracolo della neve” che scenderà da una delle arcate del paese.

Lungo il percorso, di circa un chilometro, saranno presenti gli artigiani del posto e i piatti tipici dell’area. Ogni sera, alle 21, sono poi previsti concerti e spettacoli di danza. Il 24 dicembre si consegneranno i regali nella casa di Babbo Natale. Il 31 dicembre, invece, festa e brindisi in piazza, con un maxischermo che proietterà le immagini del Capodanno Rai, in diretta da Potenza. Il progetto si conclude il 6 gennaio, con il presepe vivente – organizzato anche il 26 dicembre, dalle 18), e uno spettacolo pirotecnico. “Si tratta di un progetto affascinante – hanno spiegato gli organizzatori – che trasformerà Anzi in un borgo luminoso e natalizio, dove i visitatori potranno ammirare il fascino e le bontà del paese, respirando l’atmosfera delle feste”.