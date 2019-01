Dal 2 gennaio saldi in Basilicata, qualche consiglio di Adiconsum Matera

L’Adiconsum di Matera prepara i cittadini ai saldi invernali, che in Basilicata cominciano domani, mercoledì 2 gennaio. Ecco qualche consiglio.

L’Adiconsum Associazione Italiana Difesa Consumatori (Adiconsum) di Matera ha riproposto un decalogo di consigli da seguire per vivere in serenità l’imminente periodo dei saldi. A partire da domani, mercoledì 2 gennaio 2019, cominceranno in Basilicata i saldi invernali, che dureranno fino al 1° marzo. “Sicuramente per le difficoltà economiche che le famiglie attraversano vi sarà un calo delle vendite, anche se i saldi possono essere una boccata d’ossigeno per i commercianti, che possono recuperare l’andamento al ribasso delle vendite degli ultimi mesi, ed è un’occasione particolarmente atteso dai consumatori a caccia di occasioni”, scrive in una nota l’Adiconsum di Matera.

Come ogni anno, l’Associazione dei Consumatori ha pubblicato un decalogo con le “regole per fare buoni affari e prevenire i possibili trabocchetti”. L’Adiconsum invita anche i cittadini a segnalare eventuali truffe, irregolarità o raggiri, presso la sede dell’associazione in Via Ettore Maiorana 31, al numero di telefono 0835330538, all’indirizzo e-mail matera@adiconsum.it, o al numero di cellulare 3206207394.

Ecco il decalogo di consigli stilati dall’Adiconsum di Matera.

1. Sull’oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d’origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale;

2. È meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo: sconti superiori al 50-60 per cento nascondono spesso merce non proprio nuova;

3. Fate attenzione all’eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto;

4. Confrontare i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati;

5. È bene verificare che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio;

6. Nel periodo dei saldi i negozianti che normalmente accettano pagamenti con bancomat o carte di credito ed espongono il relativo logo sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici;

7. Diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce;

8. Chi vuol fare regali faccia attenzione perché si può cambiare solo ed esclusivamente la merce difettosa che deve essere riconsegnata al commerciante entro 2 mesi dalla scoperta del difetto (non si può sostituire la merce se avete cambiato idea sul colore o sul modello);

9. È bene conservare sempre lo scontrino per potere eventualmente cambiare la merce difettosa;

10. Qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi rivolgetevi alla Polizia Municipale e segnalate il caso allo sportello Adiconsum.