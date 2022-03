Primi, promettenti risultati per la valenza clinica e prospettica nello studio delle proprietà terapeutiche epatoprotettive di composti naturali. Lo conferma la Fondazione Italiana Fegato di Trieste, illustrando il Progetto Fegato Grasso “ProFeGra”, realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste, rivolto in particolare alle persone obese, soggetti a rischio per lo sviluppo di malattie epatiche croniche.