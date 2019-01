I militari della locale stazione Carabinieri, in ottemperanza all’ordine di aggravamento di misura cautelare, emesso dal Tribunale di Urbino, hanno tratto in arresto un 47 enne C.G.. di Roma, pregiudicato, già destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, violata dallo stesso il 21 dicembre scorso, come accertato dagli operanti nel corso di un controllo. l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’A.G.