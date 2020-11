Da domenica 15 novembre la Toscana diventa ufficialmente zona rossa

Il provvedimento sarà firmato questa sera dal ministro della salute Roberto Speranza e le nuove restrizioni entreranno in vigore a partire da domenica, 15 novembre. In base ai dati dell’andamento dell’epidemia comunicati alle autorità nazionali, la Toscana si avvia a diventare ‘zona rossa’, insieme alla Campania. La cabina di regia del ministero e l’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto scrive anche l’agenzia di stampa Ansa, hanno infatti valutato che i dati forniti dalle due regioni sono compatibili con l’attribuzione delle misure per la zona rossa . La decisione è da confermare ma viene data ormai per molto probabile. Si attende a breve la conferma da parte del ministro della salute Roberto Speranza.