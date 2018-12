Curva Sud del Milan compie 50 anni, Salvini partecipa alla festa

Si sono festeggiati i 50 anni della Curva Sud del Milan, proprio nel giorno in cui la squadra compie 119 anni. Salvini ha partecipato alle celebrazioni.

Presso l’Arena Civica di Milano si è tenuta la celebrazione dei 50 anni della Curva Sud del Milan, proprio nel giorno in cui il club calcistico festeggia i suoi 119 anni. Anche il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha partecipato ai festeggiamenti, rivolgendo un ringraziamento ai “tifosi della Curva del Milan perché sono una delle realtà più belle del calcio europeo”. Il leader della Lega si è concesso alle foto e ai selfie dei tifosi, e ha chiuso definitivamente la diatriba con il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, nata la settimana scorsa dopo alcuni commenti del vicepremier sulle scelte di gioco della squadra. ”Con lui non c’è nessun problema, io faccio il ministro, lui l’allenatore”, ha detto Salvini. “Il mio è un sostegno pubblico, Gattuso è il migliore”.

Ai giornalisti che hanno chiesto al vicepremier un commento in merito alle accuse per reati di droga nei confronti di alcuni esponenti della Curva Sud, coinvolti nell’indagine della Polizia dello scorso giugno, Salvini ha detto di essere “per il tifo corretto, colorato e colorito”. “Episodi di violenza non mi appartengono e non appartengono a nessuno sportivo. Ognuno indaghi ed è giusto, vado a San Siro da quando ho cinque anni, ne ho 45 e non smetterò nonostante i risultati. Non c’è granché da festeggiare. Ho cominciato a seguire il Milan che era in serie B quindi siamo già messi meglio. Ho vinto tutto quello che potevo, spero che mio figlio abbia la metà delle soddisfazioni di quelle che ho avuto io”.