Milano, 29 maggio 2022 – Sarà esposta nell’atrio del Teatro Strehler la scultura ritratto di Giorgio Strehler realizzata dall’artista Wolfgang Alexander Kossuth e donata alla città di Milano. La Giunta ha infatti accettato ieri la donazione dell’opera d’arte da parte dalla vedova dello scultore.

Il ritratto in bronzo è stato realizzato dall’artista nel 2000 pensando agli spazi del Teatro Strehler e, proprio in occasione del centenario della nascita del grande regista, celebrato dalla Città con il palinsesto di attività “Strehler100”, sarà installato negli spazi del teatro a lui intitolato. La cerimonia di posa si svolgerà il 22 giugno alle ore 11 in Teatro, alla presenza di rappresentati dell’Amministrazione comunale, del Piccolo Teatro e della donatrice Giuliana Alzati Kossuth.