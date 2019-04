Crotonese, sotto sequestro 500 mila euro di beni ad un’associazione del settore dei servizi per anziani e disabili

L’ente figurava come associazione con finalità senza scopo di lucro

Sequestrati oltre 500.000 euro di beni. dal Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, ai rappresentanti di un’associazione operante nel settore delle prestazioni di servizi in favore di anziani e disabili, che figurava anche nel settore della formazione professionale. I finanzieri hanno avviato il procedimento, al termine di indagini patrimoniali delegate dal procuratore regionale della Corte dei Conti Rossella Scerbo e dal sostituto procuratore generale Marcella Papa. L’operazione è la fine di una più ampia indagine dei finanzieri che avevano accertato la vera veste giuridica dell’associazione quale ente commerciale e non ‘senza scopo di lucro’, come risultava fondata. L’esecuzione del provvedimento, da parte delle fiamme gialle pitagoriche, ha portato alla notifica nei confronti degli interessati del sequestro conservativo di 9 beni immobili ubicati nella provincia di Crotone e diversi conti correnti bancari. Già in passato la Finanza aveva accertato indebiti incassi di contributi pubblici per un milione, oltre a 10 milioni di ricavi non dichiarati, dal 2011, e la scoperta di fatture false per oltre 2 milioni. Ulteriori controlli sugli stessi soggetti hanno evidenziato condotte illecite volte all’ottenimento di contributi regionali a titolo di borse lavoro, integrazioni salariali e formazione professionale.