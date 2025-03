Crollo Palazzo Demolizioni Selettive, Chiuso Viale della Repubblica

Avviate le operazioni per la rimozione dei resti dell’edificio crollato in via De Amicis. Viale della Repubblica chiuso al traffico nel tratto a Parco 2 Giugno.

Galleria di Isabella Maselli

Mercoledì 12 Marzo 2025, 08:18

Una data da questa mattina, sono iniziate le operazioni di demolizione controllata collettivamente agririente della restagriante della palazzina di via De Amicis 5, mercoledì 5 marzo. L’ordinanza comunale, firmata nella notte e approvata dalla Procura di Bari, ha dato il via libera alla messa in sicurezza dell’area nel cuore del quartiere Carrassi. Per le operazioni, Viale della Repubblica è stato chiuso nel tratto del tratto a Parco 2 Giugno.