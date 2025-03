Crollo di palazzina a Carrassi: Sopralluogo di Comune e Procura. Definita l’area sotto sequestro: primi residenti rientrano

A seguito del crollo di un edificio in Via De Amicis, Bari, la Procura della Repubblica e il Comune hanno effettuato un sopralluogo della zona. L’indagine è coordinata dai pubblici ministeri Angelillis e Curione, presenti sul posto. Un obiettivo fondamentale del lavoro è stabilire il perimetro dell’area sotto sequestro. Ciò consentirà ai residenti degli edifici vicini di tornare a casa in sicurezza.

L’ispezione ha visto la partecipazione del procuratore Ciro Angelillis, del suo sostituto Silvia Curione, del professore universitario Antonello Salvatori (l’esperto nominato dalla Procura), del direttore generale del Comune, Davide Pellegrino, del comandante della polizia locale, Michele Palumbo, di tecnici comunali, dei vigili del fuoco e di rappresentanti dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).

Le valutazioni tecniche hanno confermato che una porzione dell’edificio è rimasta in piedi, ma è instabile, rappresentando un rischio continuo di crollo. Secondo le dichiarazioni rilasciate da Angelillis e riportate dall’Ansa, le priorità sono affrontare le immediate preoccupazioni per la sicurezza e determinare le cause del crollo. L’area direttamente interessata dal crollo rimarrà sotto sequestro da parte della Procura, mentre il Comune gestirà la sicurezza delle aree circostanti.

L’area di sequestro è stata definita con precisione, comprendendo l’edificio crollato e la porzione rimanente instabile. Il Comune emetterà ordinanze specifiche per le aree adiacenti, tra cui un edificio accanto a quello crollato e un altro interessato dai detriti, per garantire la sicurezza dei cittadini. Ai residenti di uno solo dei cinque condomini evacuati, nello specifico quelli di Via Pinto 22, è attualmente consentito il rientro. Gli altri dovranno attendere ulteriori valutazioni. I tecnici del Comune e i vigili del fuoco stanno ispezionando gli edifici adiacenti alla struttura crollata. Ai residenti sarà consentito rientrare man mano che le ispezioni saranno completate e i rischi saranno esclusi.