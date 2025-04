Crollo del Tetto di un Palazzo in Piazza Crispi a Torino: Nessun Ferito

Nella mattina di domenica 13 aprile, intorno alle 6, il tetto di un palazzo in piazza Crispi a Torino è parzialmente crollato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’area è stata immediatamente transennata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Calcinacci sono caduti davanti a un portone e sulle saracinesche di diversi negozi chiusi al civico 60 di piazza Crispi.

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per garantire la sicurezza della zona e avviare le operazioni di ripristino in condizioni sicure.

Dichiarazioni sull’Accaduto

Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato l’incidente, evidenziando la fortuna che nessuno si trovava nelle vicinanze al momento del crollo. Gli abitanti del palazzo hanno riferito che il boato è stato molto forte, e senza la chiusura delle attività commerciali in quel momento, il bilancio avrebbe potuto essere tragico. Marino ha elogiato il pronto intervento delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, esprimendo l’auspicio che situazioni simili possano ridursi nel futuro.

Il prompt intervento delle autorità ha garantito la sicurezza dei passanti e evitato una potenziale tragedia.