La scala di un condominio in via San Benedetto a Rapallo è crollata nel pomeriggio per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Non ci sono feriti. I pompieri hanno fatto sfollare quattro nuclei familiari facendoli passare dalle finestre e terrazzi grazie alle funi. I residenti saranno sistemati dal Comune per la notte.