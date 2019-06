Crolla la temperatura in Veneto: -10 gradi

Le temperature in Veneto sono crollate: -10 gradi nell’arco di una serata.

Le temperature in Veneto sembrano essere impazzite. Forte pioggia, vento e fulmini. L’estate sembra essere sparita per lasciare spazio a un autunno inoltrato.

Il problema principale è stato il vento, che con forti raffiche ha abbattuto diversi alberi e pali delle linee telefoniche in tutta la provincia.

Ad Asolo le raffiche di vento hanno abbattuto cinque pali della Telecom, facendoli cadere sulla strada. In questo modo ci sono stati diversi problemi con la viabilità.

Stessa situazione a San Floriano di Castelfranco Veneto. Lì i vigili sono intervenuti per rimuovere alcuni alberi che sono caduti in via Verdi a causa del vento e della pioggia.

A Montebelluna, un albero è caduto in via Zuccarda e ha bloccato una strada. Non solo, l’albero ha anche bloccato l’entrata a tre condomini in via Eleonora Duse.