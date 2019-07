Crocefieschi, il sindaco si dimette: nominato il commissario

CROCEFIESCHI – Il prefetto di Genova Fiamma Spena ha sospeso con decreto il Consiglio Comunale di Crocefieschi, avviando la procedura di scioglimento dello stesso dopo le dimissioni del sindaco, divenute efficaci ed irrevocabili ieri.

Da qui la “conseguente impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi e pregiudizio della capacità di adottare tutte le determinazioni occorrenti per la vita della civica amministrazione” spiega in una nota Prefettura. “Nelle more dello scioglimento, è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente Marcello Urso, vice prefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Genova.